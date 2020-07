A Forlì il festival del videoclip, si parte con J-Ax

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Ad un mese dall'inizio della quarta edizione di IMAGinACTION, che si terrà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto, il Festival Internazionale del Videoclip annuncia il primo ospite di quest'anno: J-AX. L'artista milanese riceverà il Premio per il Miglior Videoclip Italiano 2020, per "Una voglia assurda". Pubblicato a fine maggio 2020, il videoclip ha già raggiunto 6 milioni 700 mila visualizzazioni. Nella serata del 29 agosto, J-AX si racconterà al pubblico ripercorrendo, attraverso le sue canzoni e videoclip, i 28 anni di carriera.

Con 15 album, 56 dischi di platino, e oltre 630 milioni di visualizzazioni su YouTube, J-AX è un punto di riferimento della scena pop musicale italiana.

Per la rassegna "I Capolavori Immaginati", verranno poi presentati in anteprima i due videoclip ufficiali di "Via con me" di Paolo Conte, e di "Futura" di Lucio Dalla (In occasione dei 40 anni dalla pubblicazione dell'album 'Dalla'). La selezione dei ballerini professionisti per il videoclip di "Via con me" è stata seguita online da oltre 30mila persone, le candidature erano più di 1500: un record nel panorama del musical europeo.

Il ricavato dalla vendita dei biglietti di IMAGinACTION sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto di Music Innovation Hub, a supporto dei professionisti del settore dello spettacolo, seriamente colpiti dalla crisi (ANSA).