Zanardi: San Raffaele, non sono previsti bollettini medici

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Non sono previsti per oggi bollettini medici sulle condizioni di Alex Zanardi, trasferito ieri nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

Lo fa sapere l'ufficio comunicazione dell'ospedale, dove il campione paralimpico, operato tre volte alla testa a Siena dopo il drammatico incidente del 19 giugno in handbike, è stato trasferito ieri dal centro di neuro-riabilitazione lecchese Villa Beretta perché le sue condizioni cliniche non erano più stabilizzate.

Una scelta, a quanto si apprende, dovuta anche al fatto che fra giovedì e ieri si è manifestata un po' di febbre. Almeno fino a ieri sera non risulta sia stata necessaria l'intubazione per Zanardi. (ANSA).