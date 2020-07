Niente corteo a Predappio per anniversario nascita di Mussolini

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - In tempo di Covid-19 sarà una celebrazione senza il tradizionale corteo da piazza Sant'Antonio al cimitero e con la cripta Mussolini che resterà chiusa anche nel giorno della commemorazione, quella organizzata a Predappio dagli 'Arditi d'Italia' della sezione di Ravenna, per il 137/o anniversario della nascita di Benito Mussolini avvenuta il 29 luglio del 1883. E' quanto riporta l'edizione forlivese e cesenate de 'il Resto del Carlino', in vista della manifestazione in programma domani.

Secondo quanto riferito al quotidiano da Mirco Santarelli, faentino e presidente nazionale degli Arditi d'Italia, ci sarà un ritrovo nel piazzale del cimitero di Predappio seguita da una messa a Villa Carpena celebrata dal padre tradizionalista Giulio Tam. (ANSA).