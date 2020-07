Moto: Andalusia; Bezzecchi in pole Moto2, Bastianini terzo

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Sarà Marco Bezzecchi in sella a una moto dello Sky Racing Team VR46 a partire dalla pole position domani nel gran premio di Moto2 che si correrà sul circuito di Jerez de la Frontera.

Per il 21enne pilota romagnolo è la prima pole in carriera in Moto2. Ha fatto il miglior tempo in 1:41.728 e partirà in prima posizione dunque davanti al britannico Sam Lowes, staccato di appena 37 millesimi e a Enea Bastianini che corre per il team Italtrans Racing Team, staccato di 117 millesimi. Quarto miglior tempo per Jorge Navarro del team Speed Up Racing.

Complessivamente sono andati molto bene gli italiani: oltre ai due piloti in prima fila infatti, c'è Luca Marini in seconda fila con il quinto tempo, Nicolò Bulega in terza fila con l'ottavo tempo. In quarta fila ci sarà Fabio di Giannantonio che nelle qualifiche ha ottenuto l'11 tempo. (ANSA).