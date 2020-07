La Notte Rosa diventa Pink Week, 300 eventi dal 3 al 9 agosto

(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - La Notte Rosa, il cosiddetto Capodanno dell'Estate - spalmato su oltre cento chilometri di costa dai Lidi di Comacchio a Cattolica e Marche - si trasforma in una 'Pink Week', in programma dal 3 al 9 agosto con più di 300 appuntamenti che coloreranno tutta la Romagna, dall'entroterra al mare, in un quadro diffuso di eventi con nomi e figure di spicco da Alex Britti a Giovanni Allevi, da Francesco Gabbani a Claudio Bisio e Gigio Alberti a Paolo Cevoli e Giuseppe Giacobazzi.

In cartellone, ancora il "Deejay on Stage", che vedrà a Riccione Rudy Zerbi, La Pina, Andrea & Michele e Linus; la 'Terrazza Dolce Vita' di Giovanni Terzi, che ospiterà al Grand Hotel di Rimini Il Principe Alberto di Monaco e, tra gli altri, Simona Ventura, Gigi D'Alessio, Albano Carrisi, Paola Perego, Alfonso Signorini.

Durante la settimana in rosa, spazio, poi, a 'beach parties' sulla spiaggia, cinema d'autore nelle arene, escursioni all'alba e al chiaro di luna in saline, boschi e riserve naturali, oltre a 'La Notte Rosa dei Bambini' a Bellaria, visite guidate a mostre e musei, enogastronomia tipica. (ANSA).