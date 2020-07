Disarcionata e trascinata dal cavallo, soccorsa nel Piacentino

(ANSA) - BOLOGNA, 24 LUG - Disarcionata dal cavallo è rimasta incastrata con un piede nella staffa ed è stata trascinata per diversi metri riportando un importante trauma al bacino.

Protagonista della vicenda, accaduta ieri pomeriggio a Bettola, nel Piacentino, una donna di 58 anni, residente a Cremona, soccorsa dai sanitari e dagli uomini Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Monte Alfeo e condotta in eliccttero all'Ospedale di Piacenza.

La signora era partita per fare una passeggiata a cavallo dall'Agri Ranch di Bettola insieme ad un istruttore. Dopo aver percorso diversi chilometri sui sentieri nel bosco è stata disarcionata: un piede le è rimasto incastrato nella staffa ed è stata trascinata per diversi metri. L' istruttore, in una zona priva di campo non è riuscito a contattare il 118, allertato invece dal maneggio visto che i due non stavano facendo ritorno.

Sul posto - in zona Prati di Vigolo - sono giunti una ambulanza, un'automedica e una squadra del Soccorso Alpino: valutate le condizioni della 58enne è stato fatto intervenire ll'elicottero 118 di Parma che ha trasportato la signora all'ospedale. (ANSA).