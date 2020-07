Scritte su muri contro forze polizia, due denunciati a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - La Digos della Questura di Bologna ha identificato e denunciato gli autori di alcune scritte contro le forze di Polizia e in sostegno alla campagna di protesta per la morte di George Floyd, rimasto ucciso durante un arresto il 26 maggio a Minneapolis. Le frasi ('No justice no peace, Acab, Con gli Usa in rivolta')) erano comparse ai primi di giugno sui muri di alcuni edifici in zona universitaria e all'ingresso dell'Università americana John's Hopkins, in via Belmeloro.

Analizzando i filmati di telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno individuato due giovani emiliani di 21 e 25 anni, già conosciuti alle forze dell'ordine e ritenuti dalla Digos vicini al Cua (collettivo universitario autonomo). Sono accusati di imbrattamento e deturpamento. (ANSA).