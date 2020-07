Rave party in Appennino Bolognese, intervengono carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Un maxiassembramento di giovani che stavano ballando da ore al ritmo di musica elettronica, in una festa abusiva all'aperto e totalmente indifferenti alle norme di cautela e distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid-19. Il rave party illegale è stato scoperto qualche giorno fa, all'alba, lungo l'argine del torrente Savena nel territorio di Loiano, Appennino bolognese.

La manifestazione è stata interrotta dai militari, che hanno identificato i partecipanti, decine di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti da varie zone d'Italia. Cinque di loro, risultati essere gli organizzatori del rave, sono stati denunciati per manifestazione musicale non autorizzata. (ANSA).