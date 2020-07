Coronavirus: 42 nuovi positivi in E-R, tre morti

(ANSA) - BOLOGNA, 20 LUG - Sono 42 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Emilia-Romagna, scoperti nelle ultime 24 ore, quando si sono registrati anche tre morti: uno in provincia di Parma, uno in quella di Piacenza e uno nel Bolognese.

Secondo il bollettino della Regione, aggiornato alle 12, i nuovi positivi sono 42, 27 dei quali asintomatici, individuati sulla base di 2.302 tamponi. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, sono 1.298 (32 in più di ieri). Scendono a 6 i pazienti in terapia intensiva (-2 da ieri), mentre salgono a 91 (+10 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. (ANSA).