Ubriachi al volante: due incidenti nella notte a Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Ubriachi al volante causano incidenti e scappano a Parma. Ieri sera i vigili urbani sono stati impegnati in due episodi simili: protagonisti uomini che si erano messi alla guida con un tasso alcolemico molto alto.

Il primo è rimasto coinvolto, verso le 20.30 in un incidente, senza feriti, poi è scappato I vigili urbani, dopo che qualcuno si era segnato la targa, lo hanno rintracciato è hanno scoperto che aveva un tasso alcolemico di ben sette volte superiore alla soglia consentita. Si trattava di un uomo di 36 anni che, oltre alla sanzione, sarà denunciato.

Caso simile poco dopo mezzanotte, aggravato dalla presenza di feriti. Mentre una pattuglia è intervenuta per i rilievi, altre due impegnate in controlli etilometrici, hanno intercettato e fermato, non senza difficoltà, la fuga del conducente: 37 anni, risultato di quasi 5 volte oltre il limite permesso all'alcoltest. Anche in questo caso scatterà una denuncia.

(ANSA).