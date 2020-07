Ungheria; Vettel "meglio,ora non c'è passo per dominare"

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Si può sempre sperare, bisogna capire se le speranze sono realistiche: al momento non abbiamo il passo per dominare o vincere con i nostri mezzi. Ma vediamo cosa succede in gara". Sebastian Vettel si mostra soddisfatto del quinto tempo nelle qualifiche del gp di Ungheria, che piazza la sua Ferrari in terza fila davanti a quella del suo compagno di squadra Charles Leclerc. "Le gomme saranno cruciali, sarà una gara interessante - ha aggiunto il pilota tedesco - anche il meteo potrebbe svolgere un ruolo. Dobbiamo essere svegli e attenti. Su questa pista ci sono più curve per recuperare, e la macchina è meglio bilanciata. Dobbiamo continuare a crescere".

