Musica: Aronica e Simeoni in concerto a Bologna

Dopo il successo come protagonisti i "Cavalleria rusticana", lo scorso dicembre, il mezzosoprano Veronica Simeoni e il tenore Roberto Aronica tornano a cantare al Teatro Comunale di Bologna il 15 luglio alle 21 per la rassegna di concerti 'L'estate del Bibiena'. Il programma del recital vede i due artisti impegnati in pagine operistiche quali i duetti 'En ces lieux, malgré moi' dal II atto del Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns, 'Oui, c'est moi!' dal III atto del Werther di Jules Massenet, 'Già i sacerdoti adunansi...' dal IV atto dell'Aida di Giuseppe Verdi e ancora 'Principessa...

Finalmente!' dal II atto dell'Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea; da quest'ultima opera, Veronica Simeoni canterà anche l'aria della Principessa di Bouillon 'Acerba voluttà' e Roberto Aronica la romanza di Maurizio 'L'anima ho stanca'. Ad accompagnarli al pianoforte Nicoletta Mezzini, che suonerà inoltre l''Intermezzo' tratto dal III atto della Manon Lescaut di Giacomo Puccini. Il concerto, che si svolge nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e senza intervallo, sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Tcbo il 9 agosto alle 20. (ANSA).