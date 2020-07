Illumia: Cerved conferma rating Tremagi

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Cerved Rating Agency ha confermato per il Gruppo Tremagi il rating pubblico B1.1, che equivale a BBB+/BBB per S&P e Fitch e Baa1/Baa2 per Moody's. Ad annunciarlo il gruppo energetico. Per il Gruppo Tremagi, holding che controlla le azioni di Illumia, confermato l'investment grade di Cerved Rating Agency.

Il gruppo ha archiviato il 2019 con un aumento dell'1,6% del valore della produzione che raggiunge 916,7 milioni di euro. In crescita anche il gross margin e l'ebitda reported che salgono rispettivamente del 7,3% e del 11% rispetto al 2018, attestandosi a 53,2 e 22,3 milioni di euro.

"Il risultato - si legge ancora- è veicolato da un ottimo andamento delle società core del gruppo (Illumia e Wekiwi).

Illumia, , ha realizzato nel 2019 un incremento del 23% dei volumi venduti di gas e una crescita pari al 72% del fatturato web. Wekiwi, lo spin off partito nel 2016 come primo e unico venditore di energia e gas esclusivamente digital, ha registrato un fatturato pari a 30,56 milioni di euro, con una crescita del 67% rispetto al 2018.

"Non possiamo che essere profondamente orgogliosi dei risultati ottenuti nel 2019 e della conferma del rating Cerved, che consolida l'affidabilità del gruppo in tempi così incerti" ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. "Siamo abituati a navigare in acque insidiose, muovendoci in un mercato che da anni ci promette certezze normative che puntualmente vengono deluse. Il Covid è un'onda impegnativa, ma siamo allenati per questo e le performance conseguite ci permettono di guardare al futuro con positività e ambizione". (ANSA).