Coronavirus: 18 positivi in E-R, un altro giorno senza morti

Sono 18 (di cui 13 asintomatici) i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, dove, per il sesto giorno consecutivo, non ci sono morti. I casi che presentano sintomi sono tre in provincia di Reggio Emilia, uno a Bologna e uno a Parma, per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti. Secondo i dati diffusi dalla Regione e aggiornati alle 12, sono stati fatti 2.007 tamponi.

I guariti salgono a 23.496 (+5), mentre i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.193 (13 in più di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 9, uno in meno di ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid rimangono 93.