Guida ubriaco monopattino, denunciato

Aveva un tasso alcolico di 1.40 g/l il 32enne di origini francesi fermato ieri sera a Rimini dalla pattuglia della polizia locale, mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Un valore ben oltre a quello consentito dal Codice della Strada, che disciplina anche l'utilizzo dei mezzi elettrici su due ruote. Per il 32enne non è scattato il ritiro della patente (in quanto non necessaria a condurre il monopattino), ma è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente segnalazione in Prefettura. "In questo fine settimana e per tutta l'estate saranno molteplici i servizi dedicati al contrasto della guida allo stato di ebbrezza e alla vendita irregolare di alcol - è il commento dell'amministrazione comunale -. Un'azione integrata per monitorare un fenomeno pericoloso e per aumentare il grado di sicurezza delle nostre strade".