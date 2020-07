Genoa: Nicola, con la Spal dobbiamo avere il fuoco dentro

(ANSA) - GENOVA, 11 LUG - Un Genoa con "il fuoco dentro".

Davide Nicola alla vigilia dello scontro salvezza con la Spal al Ferraris non ha alcun dubbio. "E' una partita che dobbiamo vivere con il gusto dell'opportunità. Bisogna avere il fuoco dentro. La vogliamo vincere perché ci siamo fatti il mazzo e perché avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette partite che dobbiamo affrontare". Per il tecnico rossoblù nonostante le assenze, Criscito, Romero e Sturaro sono infatti in dubbio, non ci saranno problemi di formazione. "I giocatori impiegati dal Genoa sono tutti importanti, E' il momento di dimostrare che siamo un blocco unito e avere la mentalità di sfruttare questo momento".

Il Genoa ripartirà dalla prestazione e dalla grinta del secondo tempo contro il Napoli. "Dobbiamo pensare meno come abbiamo fatto nel secondo tempo con il Napoli: avere questo ardore, voler qualcosa e andarselo a prendere, non aspettare gli eventi-ha spiegato Nicola-. Quando fischia l'arbitro bisogna andare a prendersi la partita. Bisogna avere il fuoco, bisogna avere la consapevolezza che abbiamo fatto tanto per arrivare qui. Ci vuole entusiasmo anche maggiore perché questo ci da la possibilità di mantenere la categoria". (ANSA).