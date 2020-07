Chiffi arbitrerà Spal-Udinese, Verona-Inter a Irrati

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Le sfide Spal-Udinese alle 19,30 e Verona-Inter alle 21,45 completeranno il quadro della 31/a giornata (12/a di ritorno) del campionato di calcio di Serie A.

Per la partita del Mazza di Ferrara è stato designato l'arbitro Daniele Chiffi di Padova, che sarà assistito da Schenone e Tolfo; il IV Uomo sarà Aureliano; alla Var c'è Valeri, mentre Valeriani sarà impegnato in qualità di Avar.

Nel confronto in programma allo stadio Marc'Antonio Bentegodi fischierà Massimiliano Irrati di Pistoia, assistito da Passeri e Lo Cicero; IV Uomo sarà Ros, al Var c'è Orsato, con Cecconi in qualità di Avar. (ANSA).