Coronavirus: 38 nuovi casi in E-R, nessun morto

Sono 38 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, quando non si è registrato nessun nuovo decesso. Dei 38 positivi, 33 persone sono asintomatiche individuate nell'ambito del contact tracing e dell'attività di screening regionale. Per quanto riguarda i 5 sintomatici (2 a Bologna e 3 a Modena), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti.

A fronte di tre nuove guarigioni, salgono i casi attivi, che sono 1.064 (35 in più rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva restano 9, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 90 (2 in più rispetto a ieri).