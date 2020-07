Coronavirus: E-R, in terapia intensiva meno di 10 persone

Sono meno di dieci, nove per la precisione, i pazienti di coronavirus ricoverati in terapia intensiva in Emilia-Romagna. Le persone ricoverate negli altri reparti Covid sono sotto quota cento (96, 8 in meno da ieri). I casi attivi in regione sono appena sopra mille mentre complessivamente da inizio epidemia sono stati effettuati oltre mezzo milione di tamponi (4.862 i nuovi da ieri). È quanto emerge dal bollettino odierno dei dati sul coronavirus fornito dalla Regione.

I nuovi casi di coronavirus sono 27, di cui 16 asintomatici individuati grazie all'attività di screening regionale, che portano i contagi complessivi a 28.535. Dei nuovi positivi, 13 sono a Bologna riconducibili quasi tutti a focolai sotto controllo. Si registra una nuova vittima, una donna in provincia di Reggio Emilia, con cui i morti arrivano complessivamente in regione a 4.265. I test sierologici fatti da ieri sono 1.553, per un totale di 157.407. I guariti sono l'81,5% dei contagiati da inizio crisi. Le persone in isolamento a casa sono l'89,5% di quelle malate.