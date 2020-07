'DumBO Summertime' è a Bologna tra concerti e street art

(ANSA) - BOLOGNA, 01 LUG - Concerti e dj-set, spettacoli, street sport, mostre, danza urbana, visual art, cibo di strada gourmet, attività per bambini e laboratori: dal 3 luglio al 27 settembre 'DumBO', spazio di rigenerazione urbana condivisa all'ex scalo merci Ravone in via Casarini a Bologna, di proprietà di Fs Sistemi Urbani (Gruppo Fs Italiane) e gestito dalla società Open Event formata da Eventeria e Open Group, ospita la rassegna 'DumBO Summertime'. Inserita nel cartellone del Comune di Bologna 'Bologna Estate C'È!', si svolgerà nella 'Baia', grande piazza coperta con una tettoia a proteggere dal sole e dai rovesci estivi e ampi spazi per vivere alla giusta distanza l'estate, grazie anche al servizio di safety & security a tutela del pubblico.

"In collaborazione con alcuni dei più prolifici operatori culturali della città, con 'DumBO Summertime' siamo riusciti a organizzare un'offerta trasversale e per tutte le età - dicono Roberto Lippi e Andrea Giotti, rispettivamente presidente e ceo di Open Event - Vogliamo continuare il percorso intrapreso prima dell'emergenza sanitaria per rendere sempre più DumBO un contenitore aperto alle creatività di Bologna, dove, consolidando e ampliando la rete di soggetti che animano la nostra stagione estiva, poter fare e gustare cultura in tutte le sue forme, puntando sulla partecipazione e sulla sostenibilità".

DumBO riapre al pubblico all'insegna dell'underground con la seconda edizione di 'Joint', festival dedicato alla street culture, in programma dal 3 al 5 luglio, che mette insieme la passione per lo sport con quella per il cibo di strada, tra musica, danze, arti circensi e mercatini. (ANSA).