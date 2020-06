Riapre Chiostro San Martino Bologna, con musica e comicità

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Riapre agli spettacoli dopo molti anni il chiostro medievale della Basilica di San Martino Maggiore di via Oberdan, nel pieno centro di Bologna, già arena estiva cinematografica e teatrale. Lo fa con 'Lavoropiù SanMarTime', rassegna di musica e stand-up comedy, in un'area spettacoli da 120 posti a sedere, nel pieno rispetto delle vigenti normative, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite, che si terrà dal 3 al 12 luglio.

Otto serate (apertura alle 20 inizio spettacoli alle 21) in compagnia di nuovi e giovani talenti della comicità nazionale e della musica, alcuni al loro debutto bolognese. Il programma - per la direzione artistica di Emilio Marrese con Musica Insieme - si alterneranno stand up comedian come Velia Lalli, Chiara Becchimanzi, Cristina Chinaglia, Stefano Rapone e il finalista napoletano di Italia's Got Talent Francesco Arienzo. Ci saranno poi Johnny Palomba e la scrittrice umoristica Chiara Moscardelli, Francesco Brandi e Giulia Quadrelli, unica bolognese ad esibirsi. Per la musica ci saranno Cellophonics, Manuel Zito, Kairos Guitar Quartet, Duo Saphir e Trio Mariquita.

In cartellone anche gli Outsider Swing Quintet, band formata da medici e volontari Ail che si esibisce per beneficienza, e, come special guest, Federico Poggipollini col suo nuovo concerto "Rockdown" in cui presenta i brani dell'ultimo disco "Canzoni rubate". (ANSA).