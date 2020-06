Coronavirus: 22 nuovi casi positività

Salgono a 28.243 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna:, 22 in più rispetto a ieri, di cui 16 persone asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening regionale. Tra ieri e oggi sono stati effettuati 2.138, tamponi - 455.992 il computo totale - cui si aggiungono 1.012 test sierologici,. Sono stati più di 42.000 i tamponi fatti la scorsa settimana da lunedì a sabato per una media di oltre 7.000 al giorno.

Le nuove guarigioni - evidenziano i numeri presentati dalla Regione - sono state 36, per un totale di 22.854 mentre i casi attivi sono 1.154, 18 in meno di ieri. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 1.013, (-16) mentre i pazienti in terapia intensiva sono 12, come ieri, e quelli ricoverati negli altri reparti Covid 129 (-2)..

Nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi decessi: tre donne e un uomo. Due in provincia di Bologna, uno in quella di Piacenza e uno in quella di Modena. Complessivamente, i decessi sono arrivati a quota 4.235.