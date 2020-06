Ravenna Festival live, in diretta il concerto con Muti

Sarà trasmesso in diretta internet su www.ravennafestival.live il concerto inaugurale di Ravenna Festival in programma domenica 21 giugno alle 21.30 alla Rocca Brancaleone con Riccardo Muti, l'Orchestra Cherubini e il soprano Rosa Feola. L'evento, già sold out, sarà trasmesso anche da Rai Radio3, in diretta su Euroradio.

Da oggi, 19 giugno, è possibile registrarsi per accedere allo streaming, il primo dei tantissimi, quasi quaranta, che costelleranno l'estate del Festival con 500 artisti ospiti: tutto gratis e senza limiti al numero di utenti. Si realizza così il progetto di platea allargata che da subito il Festival ha voluto mettere in campo in parallelo al ritorno allo spettacolo dal vivo, in considerazione della riduzione dei posti per le ragioni di distanziamento provocate dal Covid-19.

Con il programma di Mozart e Skrjabin diretto da Muti, il Festival si fa apripista tanto per il ritorno in scena della musica quanto per la trasmissione digitale. "Vogliamo dare a Ravenna il posto che merita - afferma il Sovrintendente Antonio De Rosa - un ruolo di avanguardia. Raggiungiamo anche gli spettatori del futuro, quelli geograficamente lontani che troveranno ispirazione per tornare a Ravenna". La 31/a edizione del Festival - nell'epoca delle distanze, delle stagioni annullate, dei teatri chiusi - sogna il massimo coinvolgimento con un ampio programma multidisciplinare e trasversale, con la politica dei prezzi (da 5 a 40 euro), ora anche con lo streaming.