Il Ferrara Film Festival si farà dal 17 al 20 settembre

Si terrà dal 17 al 20 settembre la quinta edizione del Ferrara Film Festival, rinviato nei mesi scorsi per l'emergenza coronavirus. Molti i nomi internazionali tra i protagonisti delle 37 pellicole selezionate e annunciate lo scorso febbraio: Susan Sarandon, John Travolta, Morgan Freeman, Ed Harris, Samuel L.Jackson, Justin Long, Kevin Sorbo (attore della serie tv 'Hercules'), Peter Green (l'antagonista di Jim Carrey in 'The Mask'), Reed Birney ('House of Cards').

Tra gli italiani Alessandro Haber, cui verrà assegnato il premio alla carriera in un evento in programma il 17 settembre. Altri ospiti saranno annunciati durante l'estate.

"Quando molti altri festival del Cinema hanno cancellato le proprie edizioni, o hanno scelto la strada della 'versione online' - dice il direttore Maximilian Law - il Ferrara Film Festival è rimasto fedele al proprio credo: il grande Cinema va vissuto nella sala. Sarà un Festival un po' più breve e un po' diverso dal solito, ma è fondamentale dare un senso di continuità".