Un concerto a Bologna per la Giornata mondiale del rifugiato

Al via sabato 20 giugno #NeverMoreFreezing, la manifestazione organizzata a Bologna per celebrare la Giornata mondiale del rifugiato indetta dalle Nazioni Unite. Dal vivo al Mercato Sonato - già sold out per i cento posti disponibili - e in diretta streaming sulla pagina Facebook di BolognaCares, su LepidaTV e su Radio Città Fujiko, la rassegna musicale per promuovere la cultura dell'accoglienza e riflettere sul valore dell'integrazione. Dalle 20 saranno protagonisti sul palco il rapper Murubutu, pseudonimo di Alessio Mariani, e l'attrice e cantante Margherita Vicario.

Completano il programma Rares, giovane promessa della scena alternativa italiana e gli interventi video dell'attrice e scrittrice Lella Costa, della musicista Mama Marjas, di Seun Kuti dalla Nigeria, del guru del reggae giamaicano Clinton Fearon, dei messicani Son Rompe Pera, Junior V e altri.

Il concerto è organizzato da Asp Città di Bologna e Comune di Bologna in collaborazione con BolognaCares e con i gestori del Progetto metropolitano di Bologna Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati). (ANSA).