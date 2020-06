Per Patrick Zaky altri 15 giorni di custodia cautelare

È stata rinnovata di altre due settimane la custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere da oltre quattro mesi in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. "Purtroppo rinnovo della detenzione di altri 15 giorni", ha scritto all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, senza fornire altre informazioni.

L'udienza era in calendario ieri, giorno in cui Patrick ha compiuto 29 anni. Per lo studente una valanga di auguri e manifestazioni di solidarietà.

"Ieri è stato il 29/o compleanno di Patrick e tutti quanti ci auguriamo che sia l'unico che trascorre in questa condizione così terribile, di innocente e a rischio di contagio da Covid 19", ha fatto sapere all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. "Continuiamo a fare appello alla Farnesina perché faccia tutto il possibile perché le autorità giudiziarie egiziane si convincano a farlo uscire per ragioni di salute", ha sottolineato Noury.

La famiglia non ha notizie e non vede Patrick Zaky da inizio marzo, dal via al lockdown per l'emergenza sanitaria da coronavirus anche in Egitto.