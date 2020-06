Musica: Porretta Soul Festival quest'anno diventa 'Movies'

Il Porretta Soul Festival si trasforma quest'anno in Porretta Soul Movies. La manifestazione dal vivo è stata infatti rinviata al prossimo anno (22-25 luglio 2021), ma lo spirito del Soul resta intatto grazie alle immagini sul grande schermo dedicate al genere che ha reso celebre Porretta Terme, la località appenninica tra Bologna e Pistoia, in tutto il mondo.

Nei giorni in cui erano programmati i concerti, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio 2020, il direttore artistico Graziano Uliani ha quindi allestito tre serate di proiezioni. In programma 'A Soul Journey', 'Le strade dell'anima', 'All Day and All Night' e 'James Brown: Soul Survivor'.

"Siamo stati sollecitati da molte richieste di fans - spiega Uliani - che non vogliono rinunciare all'appuntamento porrettano. Abbiamo quindi pensato alla proiezione di alcuni film con soggetto Soul/Rhythm & Blues, in parte inediti, da presentare con l'intervento di alcuni autorevoli testimonial". La proiezione di 'A Soul Journey' del 24 luglio si terrà nel garden dell'Hotel Helvetia mentre le proiezioni del 25 e 26 si terranno al Rufus Thomas Park, la tradizionale arena di Porretta Terme (Bologna) dove si tiene il festival.