Muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 64 anni, originario della Romania, ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere stradale per il rifacimento dell'asfalto a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena. L'uomo, secondo i primi accertamenti svolti sul posto dai carabinieri di San Felice, è rimasto schiacciato da una macchina operatrice durante una manovra condotta da un altro operaio. Oltre a quelli dei militari, sono in corso accertamenti anche da parte di Ausl e Medicina del lavoro.