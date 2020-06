Scoperto il meccanismo che lega la vasculite al Covid-19

La vasculite, l'infiammazione dei vasi sanguigni, è a pieno titolo una delle complicanze causate dal Covid-19: è la conclusione a cui arriva un importante studio italiano, guidato dal Policlinico di Modena, che - primo al mondo - ha individuato il meccanismo immunologico che lega la vasculite ai casi più gravi della sindrome provocata dal Sars-Cov2. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista internazionale Clinical Immunology.

La vasculite, spiega all'ANSA Luca Roncati, alla guida del team di ricerca, "si verifica in una percentuale bassa di casi di Covid-19, quelli più gravi con esito spesso fatale". Lo studio, cui hanno collaborato anche ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, nasce dall'analisi di sangue e tessuti vascolari da pazienti con forme gravi di Covid-19, ricoverati in terapia intensiva. Quello evidenziato, spiega il ricercatore, è il meccanismo per il quale si attiva una particolare reazione eccessiva del sistema immunitario, che caratterizza la vasculite e alcune forme di Covid-19.