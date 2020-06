MotoGp: Ezpeleta, importante Misano e fare questa stagione

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - "Il raddoppio degli appuntamenti al Misano World Circuit", con il tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini affiancato dal Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini "è una cosa molto importante. Così come era molto importante fare questa stagione, riprendere le competizioni anche con un nuovo sistema e in condizioni di massima sicurezza". Così, in una video intervista dalla Spagna, l'amministratore delegato di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha commentato il doppio appuntamento della MptoGp in programma sul circuito di Misano Adriatico a settembre.

"Quello che abbiamo definito è un calendario che guarda all'ottimismo", ha argomentato riferendosi anche alla necessita di fare fronte all'emergenza dettata dal coronavirus, "anche se per il momento le gare sono previste senza spettatori, ma saranno a settembre e da qui a lì vedremo cosa eventualmente succederà".

Guardando a una stagione comunque segnata dalla situazione sanitaria mondiale, ha proseguito il numero uno di Dorna, "ringrazio la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino insieme a tutte le autorità locali, la Riviera di Rimini, il Comune e la comunità di Misano per aver reso possibile lo svolgimento delle gare. Da qui, dall'Emilia-Romagna, da San Marino e dalla Riviera romagnola - conclude Ezpeleta - parte un messaggio importante, una terra carica di storia per quanto riguarda i motori, con Misano sempre presente nel Motomondiale.

L'Italia è un Paese fondamentale per noi, e sarà un piacere, come ogni anno, essere a Misano a settembre". (ANSA).