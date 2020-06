Gender Bender anticipa a settembre, appuntamento all'aperto

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - Sarà anticipata dal 7 al 18 settembre (inizialmente era prevista dal 20 ottobre all'1 novembre), perché si terra in una versione 'en plein air' al parco del Cavaticcio, la 18/a edizione di Gender Bender, festival multidisciplinare prodotto dal Cassero Lgbti Center di Bologna. In programma compagnie di danza italiane, proiezioni cinematografiche, la sperimentazione di occasioni formative online proposte con Teatro Arcobaleno a studenti, insegnanti e allievi della Scuola Gazzerro di Ert e il progetto 'Corpi Elettrici' con venti allievi del Conservatorio e cinque giovani dancemakers del Collettivo M_I_N_E.

"L'emergenza sanitaria e la conseguente e importante ricaduta in termini di crisi economica e sociale - spiegano Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli, co-direttori artistici - spingono Gender Bender e tutto il Cassero Lgbti Center, che produce il festival, a diventare spazio di riflessione e di invenzione di risposte alle grandi questioni aperte di questo periodo, in particolar modo in ambito di sostenibilità sociale e di etica del lavoro. Con resistenza e creatività Gender Bender vuole stare al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, ideando insieme nuove possibilità di collaborazione, nuovi modelli di formazione, nuove relazioni. Stiamo leggendo il presente per pensare e inventare un futuro che rispetti le diversità, le fragilità, che presti particolare attenzione alle giovani generazioni". (ANSA).