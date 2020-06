Ravenna Festival, al via le prevendite per tutti gli eventi

(ANSA) - RAVENNA, 10 GIU - Oltre quaranta eventi fra concerti, teatro e danza; 500 artisti coinvolti e quasi sei settimane di programmazione dal 21 giugno al 30 luglio: numeri forse non insoliti per Ravenna Festival, ma un traguardo speciale nel contesto senza precedenti della 31/a edizione. E giovedì 11 giugno, dalle 10, si aprono le prevendite per tutti gli eventi, esclusivamente online sul sito ufficiale (www.ravennafestival.org) e telefonicamente contattando la Biglietteria del Teatro Alighieri (tel. 0544 249244).

È possibile acquistare un massimo di due biglietti per persona e su tre eventi distinti (quindi fino a un totale di sei biglietti), per garantire migliore accessibilità a un maggior numero di spettatori, in considerazione delle platee ridotte nel rispetto del distanziamento sociale (300 posti alla Rocca Brancaleone, 300 a Cervia e 500 a Lugo). Con lo stesso obiettivo di accessibilità il costo dei biglietti varia da 5 a 40 euro e la platea sarà virtualmente allargata con i contenuti trasmessi in streaming gratuito. (ANSA).