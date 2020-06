F1: Mercedes in pista, primi test con Bottas

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Primi giri di pista veri dopo mesi di stop. E' toccato a Valtteri Bottas riaccendere i motori per i test privati della Mercedes: il pilota finlandese, come da regolamento, si è messo al volante della W09 del 2018 e ha girato sul circuito di Silverstone e domani sarà la volta del campione del m ondo, Lewis Hamilton. Una tappa importante dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus in attesa del primo gp della stagione in Austria il 3-5 luglio e il bis sempre al Red Bull Ring la settimana successiva. Seguiranno poi le prove in Ungheria, Gran Bretagna, Spagna, Belgio e Italia. Il test è servito, oltre che per riprendere confidenza col motore, anche per capire come muoversi con le nuove misure di sicurezza per il covid, mascherine comprese. (ANSA).