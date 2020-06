Coronavirus: 17 nuovi casi in E-R, 13 morti da ieri

Sono 17 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna: tutti sono asintomatici, individuati attraverso l'attività di screening regionale, che ha contato 5.346 tamponi. Sono 13 invece i morti, ma alcuni di loro sono deceduti nei giorni scorsi e si aspettava l'esito del tampone.

Crescono rapidamente, invece, secondo i dati aggiornati alle 18, le guarigioni e diminiuiscono contestualmente anche i casi attivi. I ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 40, sono infatti 38, ben 11 in meno di ieri. In calo anche i ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 281 (-39).

Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.167. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 2 si sono avuti in quella di Piacenza, 2 in quella di Parma, 3 in quella di Reggio Emilia, 4 in quella di Bologna, 2 a Ferrara.