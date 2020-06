Bimba ustionata in casa a Piacenza

Una bambina di due anni è rimasta gravemente ustionata questa mattina in un'abitazione di Piacenza. La piccola ha riportato ustioni a un braccio, una gamba e parte del torace dopo essersi versata addosso accidentalmente dell'acqua bollente per cause ancora da chiarire. E' stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma nel centro grandi ustionati. (ANSA).