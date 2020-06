Fico tenta nuova sfoglia da Guinness

Dopo la riapertura al pubblico del 2 giugno Fico Eataly World a Bologna riparte anche dai Guinness e domenica 7 giugno vedrà impegnati donne e uomini al mattarello per realizzare una sfoglia record che superi i 120 metri dello scorso anno in modo da stabilire un nuovo primato mondiale.

In aiuto alle sfogline anche i visitatori del parco agroalimentare che potranno lavorare un impasto e aggiungere il proprio pezzo di sfoglia. Le postazioni saranno allestite nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus.