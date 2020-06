Le creazioni di Fornasetti dialogano con collezioni Pilotta

(ANSA) - PARMA, 03 GIU - Il Complesso monumentale della Pilotta di Parma, in occasione della riapertura al pubblico dopo il lungo periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19, propone fino al 14 febbraio 2021 la mostra 'Fornasetti. Theatrum Mundi': centinaia di creazioni dell'atelier fondato da Piero Fornasetti in dialogo con le collezioni della Pilotta per raccontare la classicità attraverso la lente del design contemporaneo. La mostra è inserita nel programma ufficiale della manifestazione che quest'anno celebra la città emiliana come Capitale della Cultura italiana, proseguendo per il 2021.

L'esposizione è un viaggio stratificato tra classico e moderno, tra passato e presente: un vero e proprio 'Theatrum' nel significato cinquecentesco, che declina nell'infinita varietà del mondo l'enciclopedica unitarietà del sapere a cui aspirava il classicismo, sia rinascimentale che settecentesco e, grazie alla chiave ludica di Fornasetti, anche contemporaneo. Il percorso si articola in nuclei legati ai principali temi dell'opera di Fornasetti: le rovine e l'uso del passato come frammento, l'architettura, la musica, il tema e le variazioni, il disegno, la grafica, il collezionismo, l'oggetto quotidiano e la dimensione illusionistica e onirica. (ANSA).