Fare scuola alla maniera di Alberto Manzi

(ANSA) - BOLOGNA, 01 GIU - Fino a venerdì su RaiGulp (canale 42 del digitale terrestre) e online su RaiPlay vanno in onda dalle 9.15 per 'La banda dei fuoriclasse' quattro pillole video per fare scuola alla maniera del maestro Alberto Manzi, realizzate dal Centro Alberto Manzi dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna in collaborazione con la Rai. Le pillole propongono ai bambini attività scolastiche da fare anche senza un insegnante: dalle scienze alla matematica, alla geografia.

Partendo dalla lettura di libri, giornali ed enciclopedie, ma anche dall'approccio e dalla creatività pedagogico-didattica di Manzi, li accompagnano alla scoperta della natura, una delle cose che più è venuta a mancare nel lungo periodo di lock down.

Il maestro Manzi, conosciuto da tutti grazie all'esperienza di 'Non è mai troppo tardi' che alfabetizzò gli italiani negli anni 1960/68 in Rai, riteneva radio e tv mezzi di comunicazione fondamentali per accompagnare la crescita culturale del Paese: furono numerose le sue collaborazioni con la Rai che il Centro dell'Assemblea a lui dedicato continua a portare avanti. Dal Premio Alberto Manzi, passando per la fiction dedicata al maestro, arrivando - lo scorso anno - alla co-produzione di sei trasmissioni per RaiScuola sulla sua attualità pedagogica, fino alle pillole per 'La banda dei fuoriclasse'. (ANSA).