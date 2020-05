Atletica: anche Bologna Marathon lancia la sua gara virtuale

(ANSA) - BOLOGNA, 22 MAG - In attesa di poter correre la Bologna Marathon 2021, nasce la Bologna Virtual Marathon in programma il 5, 6 e 7 giugno 2020, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport: i partecipanti correrranno, insieme, dovunque si trovino nel mondo.

La 'Bologna Marathon' e la '30 Km dei Portici', previste lo scorso 1 Marzo 2020, sono state le prime due gare podistiche italiane annullate, a pochi giorni dalla partenza, a causa dell'emergenza Covid-19. Questi appuntamenti, già sold out con un totale di 3.700 iscritti, saranno riproposti il prossimo anno.

La Bologna Virtual Marathon - spiega una nota degli organizzatori - è una corsa virtuale gratuita alla quale si potrà partecipare da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento, dal 5 al 7 Giugno. Un modo per gli atleti che si erano preparati per correre tra le strade di Bologna, di condividere la propria passione per il running e i propri allenamenti. Anche se si tratta di un appuntamento virtuale si correrà davvero e i partecipanti potranno scegliere di percorrere, in 3 sessioni, le distanze di 42,195 o di 30 Km. (ANSA).