Decine di sanzioni in controlli dei carabinieri a Bologna

Decine di sanzioni a persone che si sono radunate in veri e propri assembramenti, non rispettando le misure di distanziamento sociale imposte per il contenimento del coronavirus. Le hanno elevate ieri, fra il pomeriggio e la serata, i Carabinieri del comando provinciale di Bologna, in vari controlli che hanno interessato soprattutto le piazze cittadine. In tutto sono state identificate circa 800 persone e ispezionati 200 esercizi commerciali. C'è stato anche un arresto, di un uomo di 33 anni controllato in piazza VIII Agosto e risultato ricercato dopo una condanna per furto e rapina: deve scontare tre anni di carcere.