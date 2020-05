Moto: domenica a Misano gare virtuali con Rossi e Marquez

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Una decina di giorni dopo l'All Stars Racing Night, coi grandi sportivi mondiali impegnati al Misano World Circuit (Mwc) in una gara automobilistica virtuale, ecco nel weekend un'altra grande vetrina per il mondo dei motori. Domenica 17, infatti, toccherà a 'Virtual Race 4', con 11 piloti della MotoGP e nove della MotoE che gareggeranno in due gare separate nello scenario dell'impianto Marco Simoncelli.

A lottare nella classe regina ci saranno il campione del mondo in carica Marc Marquez, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, il vincitore dell'ultima gara virtuale, Maverick Viñales, e i trionfatori delle due tappe precedenti, Alex Márquez e Francesco Bagnaia.

I fans potranno guardare l'intero spettacolo dalle 15 su motogp.com e esport.motogp.com, ma anche sulle emittenti televisive selezionate e su piattaforme di social media tra cui YouTube. In Italia le pattaforme televisive che rilanceranno le gare sono Sky e Dazn, ma le corse saranno trasmesse dalle tv di mezzo mondo. La copertura di 'Virtual Race 4' avrà un Instagram live con ogni vincitore della gara, con il vincitore di MotoGP che si unirà su Instagram alle 16.30 e il vincitore di MotoE alle 17. (ANSA).