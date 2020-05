Parma, tangenziale diventa 'green'

(ANSA) - PARMA, 11 MAG - Sessantacinque alberi e centinaia di cespugli in grado di formare uno schermo verde lungo il percorso della tangenziale nord della città di Parma. È il progetto di forestazione che l'impresa di logistica parmense Lanzi Trasporti ha deciso di finanziare per celebrare i propri 65 anni di attività.

L'area interessata dall'intervento è quella dove l'arteria passa più vicino al centro abitato, tagliando quasi in due il quartiere San Leonardo. "Creiamo una barriera anti inquinamento in una zona dove non ci sono protezioni - ha spiegato l'agronomo Mauro Carboni progettista dell'intervento - Sono state così scelte specie di piante autoctone ma con una particolare capacità di assorbire le polveri sottili".