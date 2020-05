Coronavirus: 80 nuovi casi e 22 morti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Sono 80 i nuovi casi di positività e 22 i morti nelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi dalla Regione Emilia-Romagna, aggiornati alle 12, che evidenziano un netto calo della curva epidemica.

Il totale dei casi fin qui registrati è di 26.876 a fronte di 234.619 tamponi (2.982 nelle ultime 24 ore). Le nuove guarigioni oggi sono 209, mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi che sono 7.040. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 141 (-9) e diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-25).

I nuovi decessi riguardano sette residenti nella provincia di Piacenza, tre in quella di Parma, cinque in quella di Bologna, tre nel Cesenate, uno a Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara e Rimini. (ANSA).