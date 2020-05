Motor Valley Fest 'riaccende i motori' e sbarca sul web

Traslocato sul web per le misure di sicurezza imposte per l'emergenza sanitaria, il Motor Valley Fest riaccende i motori e si prepara ad alzare il sipario - dal 14 al 17 maggio - sulla vetrina mondiale per i brand delle due e quattro ruote. 'Ripartiamo' è il messaggio del video teaser pubblicato oggi sul web. Il sito www.motorvalleyfest.it diventa il contenitore ufficiale del palinsesto digitale dell'evento: non solo convegni e tavole rotonde per addetti ai lavori ma approfondimenti tematici per gli appassionati e veri e propri viaggi virtuali.

Dalla poltrona di casa attraverso un computer o uno smartphone si potranno esplorare i musei più belli delle case automobilistiche e motociclistiche, gli autodromi e anche il territorio della via di Emilia, la Motor Valley d'Italia. Nemmeno gli sportivi rimarranno a bocca asciutta perché è prevista un'intensa sessione di competizioni virtuali con i campioni dell'E-sport. Il festival sarà vetrina anche per realtà imprenditoriali emergenti: domenica 17 saranno premiate start up innovative e in conclusione gli ospiti del Tedex Modena sull'impatto discuteranno delle sfide presenti e future della mobilità.

- LIVE STREAMING DAI MUSEI DELLA MOTOR VALLEY - Il 16 e 17 maggio con dirette Facebook si potranno visitare i templi delle case automobilistiche emiliano-romagnole. 'Viaggio al Museo' sarà un live streaming in compagnia dei curatori dei musei e di guide specializzate. Dallara Academy, Mudetec - Museo delle Tecnologie Automobili Lamborghini, Museo Enzo Ferrari di Modena e Museo Ferrari di Maranello, Museo Ducati, Museo Horacio Pagani, Maserati Innovation Lab apriranno le porte e i visitatori virtuali potranno pure rivolgere domande in tempo reale. Ecco il programma dei live: sabato 16 maggio Dallara (11-11.30), Lamborghini Mudetec (15.30-16), Ferrari Mef (17.30-18). Domenica 17 maggio Ducati (10-10.30), Ferrari Maranello (12.30-13), Maserati (15.30-16), Pagani (17.30-18).

- E-SPORTS - Sabato 16 maggio, alle 14, si terrà la Ducati e-Race che vedrà coinvolti anche alcuni piloti ufficiali Ducati. Tra i partecipanti confermati due e-gamers d'eccezione come Andrea Saveri, MotoGP e-Sport Championship 2019 e pilota ufficiale Ducati Team, Davide Gallina, neo pilota ufficiale Ducati Pramac. Al termine della gara, dopo le interviste e la premiazione, i due piloti si fermeranno per una sessione di Q&Acon tutti gli appassionati. Dalle 16 David Tonizza ed Enzo Bonito, sim driver di FDA Hublot Esports Team, la divisione dedicata agli sport virtuali della Ferrari Driver Academy, offriranno una sessione di coaching sulla piattaforma di Assetto Corsa. Alle 16 anche la finale del Dallara E-sports Championship. Le le quote di iscrizione sono libere e verranno devolute alle strutture ospedaliere di Parma e Bergamo.

- VIAGGIO NEGLI AUTODROMI - Dal sito di Motor Valley Fest digital si potranno esplorare gli autodromi di Imola, Modena, Varano e il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sulla pista di quest'ultimo sarà possibile scoprire il dietro le quinte di un teatro mondiale dei due maggiori campionati di motomondiale - MotoGP e SBK - oltre a eventi dedicati alle quattro ruote.

- LA VIA EMILIA - La Terra dei Motori emiliano romagnola "corre" lungo una via millenaria di origine romana che dà il nome a un'intera regione: la Via Emilia. Spesso proprio su questa storica strada - che taglia tutta l'Emilia Romagna collegando Piacenza a Rimini - sono stati testati e messi a punto alcuni dei bolidi icona della Motor Valley. Una sezione ad hoc permetterà di scoprirne le eccellenze con tappe e consigli interattivi. Dalle salite virtuali alle cupole piacentine dipinte da Guercino e Pordenone alla visita street view della Mostra "Fellini 100 Genio Immortale" allestita a Castel Sismondo a Rimini, dai video immersivi nelle più belle opere del Verdi Festival di Parma alla possibilità di sfogliare virtualmente i codici millenari custoditi nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, Memoria del Mondo Unesco.

- L'EMILIA È ANCHE FOOD VALLEY - Come gustare la gastronomia a distanza? Piacere Modena proporrà video dedicati all'enogastronomia modenese. "Modena in un panino" comprenderà video ricette con protagonista Daniele Reponi, il non-chef dei panini. Gli chef di Modena a Tavola mixeranno motori e tipicità gastronomiche nel racconto "I menu dei Motori".