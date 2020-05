Il festival #laculturanonsiferma termina il 13 maggio

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAG - Dopo due mesi di programmazione online e in tv, mercoledì 13 maggio cala il sipario su #laculturanonsiferma, il festival multimediale realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli operatori culturali del territorio, con l'obiettivo di mantenere vivo il rapporto con i cittadini nel momento di lockdown dovuto alle misure contro il Covid-19. Un obiettivo raggiunto, vista la risposta del pubblico, numeroso nell'accompagnare sul portale della Cultura emiliaromagnacreativa.it e su LepidaTv la programmazione quotidiana, dalle 18 a tarda notte, con una selezione della migliore produzione culturale regionale.

L'evento di chiusura, fortemente simbolico, è il concerto che si è tenuto il 12 gennaio alla Galleria Alberoni di Piacenza, una delle città più colpite dalla pandemia, circa un mese prima della chiusura dei teatri. Si tratta della Nona sinfonia di Beethoven, concerto per orchestra voci e coro della Monferrato Classic Orchestra-Casale Coro, Coro Panatero di Alessandria.

Dirige Sandór Karólyi (ore 23.10). Fra gli altri eventi, da lunedì a mercoledì, il festival Traiettorie, le atmosfere jazz del Duo Pineda, i video sul Belcanto e la serie 'Bologna racconta', con le collezioni museali della città. I programmi sono visibili anche sul canale 18 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky. (ANSA).