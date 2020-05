Lamborghini: lancio in realtà aumentata per nuova Huracan

(ANSA) - SANT'AGATA BOLOGNESE, 06 MAG - In tempo di Covid-19 Automobili Lamborghini sceglie la realtà aumentata, primo brand automotive a farlo, per il lancio virtuale del suo nuovo modello: la Huracán Evo Rwd Spyder, in programma domani 7 maggio alle 13 dal sito www.lamborghini.com.

"In un momento storico di emergenza mondiale che ha imposto regole di distanziamento sociale", spiega la casa di Sant'Agata Bolognese, Lamborghini "ha deciso di affidarsi alla realtà aumentata per il lancio della sua nuova vettura". L'evento in streaming sfrutterà la funzione 'AR Quick Look' di Apple: così sullo schermo di un iPhone o iPad arriverà in realtà aumentata la nuova ultima supersportiva V10.

Dai dispositivi Apple accedendo al sito della casa automobilistica si potrà scegliere l'opzione "Guarda in AR" per poter assistere alla presentazione nella versione di realtà aumentata. Questa modalità permetterà di ruotare e modificare le dimensioni della vettura, ad esempio, anche in scala 1:1, di guardare i dettagli degli interni e di fotografarla quasi come si fosse in presenza. (ANSA).