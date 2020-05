Brucia veicolo elettrico davanti alle Poste, intervento Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Non ha causato feriti un incendio che, poco dopo mezzogiorno, ha interessato un veicolo elettrico fermo nel parcheggio interno del Cmp, il centro smistamento delle Poste in via Zanardi, a Bologna. A prendere fuoco è stato un quadriciclo modello 'Free duck', probabilmente in seguito a un corto circuito. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno completato lo spegnimento già iniziato con gli estintori dal personale di Poste Italiane. I pompieri hanno poi raffreddato e messo in sicurezza il mezzo, per evitare che il rogo potesse estendersi anche agli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. (ANSA).