Disegnare l'orizzonte dalla finestra

RAVENNA, 08 APR - Parte dalla provincia di Ravenna un'iniziativa supportata da Edilpiù per creare un'occasione di spensieratezza nell'emergenza sanitaria: si chiama 'Sketchmob' ed è un appuntamento "a distanza" in programma sabato 11 aprile per restare vicini a professionisti, studenti e appassionati del disegno anche in questo momento in cui occorre stare a casa.

L'appuntamento è online dalle 16 alle 19: a professionisti e appassionati è richiesto di raffigurare, col disegno, quello che vedono dalla finestra della loro casa. I disegni potranno essere caricati sulla pagina Facebook 'Sketchmob Italia', in cui sarà creato un apposito evento.

L'appuntamento, organizzato da Alterstudio Partners e Arkipelag in collaborazione con ProViaggiArchitettura e il sostegno di Edilpiù, specializzata nella progettazione di soluzioni per gli edifici, è una sorta di riunione informale ed estemporanea della durata di tre ore tra architetti, designer, artisti, studenti e appassionati di disegno in generale che si radunano in un luogo speciale per disegnare. Il contributo di Edilpiù è a sostegno delle attività di Emergency all'ospedale da campo di Bergamo, dedicato ai pazienti affetti da Covid-19.

