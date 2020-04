Nuove opere al 'Festival Verdi home streaming'

(ANSA) - PARMA, 04 APR - Si arricchisce con 'I due Foscari', per la regia di Leo Muscato, e 'Nabucco', nella visione distopica di Ricci/Forte, il programma delle opere al 'Festival Verdi Home Streaming', che dal 20 marzo ha avuto oltre centomila visualizzazioni da 30mila nuovi utenti, collegati da 122 Paesi.

Le opere saranno visibili su teatroregioparma.it per sei mesi dalla prima trasmissione, rispettivamente il 14 e il 17 aprile, alle 20.

'Festival Verdi Home Streaming', in collaborazione con Unitel, Dynamic e Opera Vision, offre ogni due giorni alcune tra le opere più applaudite prodotte dal Regio per il Festival: La traviata, Nabucco, Falstaff, Aida, La forza del destino, Il Corsaro, Stiffelio, Don Carlo, Ernani, anche Rigoletto e Macbeth, questi ultimi tra i prossimi titoli del Festival 2020, oltre a I due foscari e al più recente nuovo allestimento del Nabucco. Tredici produzioni di altrettante opere, tra i titoli rappresentati nelle ultime 15 edizioni del Festival, nella versione originale con sottotitoli in italiano. (ANSA).