Zaky, udienza su custodia posticipata al 6 aprile

L'udienza sul rinnovo o meno della custodia cautelare per Patrick George Zaky prevista oggi al Cairo è stata rinviata ancora di una settimana e fissata al 6 aprile. Si tratta del terzo rinvio di fila. Lo fa sapere la rete di attivisti pro Zaky. Gli avvocati del ricercatore egiziano di 28 anni, iscritto a un master all'Università di Bologna e in carcere in Egitto da 53 giorni, hanno chiesto che il ragazzo possa continuare gli studi in carcere. La Procura avrebbe promesso che gli sarà permesso ricevere dei libri.

"Questi continui rinvii sanno di accanimento - commenta all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International - Se le udienze al Cairo non si svolgono per paura del contagio da Covid-19, allora Patrick Zaky, che oltre a essere innocente è anche persona a rischio di contagio, sia rilasciato immediatamente".